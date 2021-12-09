Знайдено тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Познякова. Перевіряються дані щодо замовного характеру злочину, - прессекретар СБУ Дехтяренко

Співробітники Служби безпеки України під час пошукової операції виявили тіло вбитого у 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

Про це повідомив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Співробітники СБУ відшукали тіло Тараса Познякова. До пошукових робіт було залучено спецтехніку Міноборони. Спецслужба отримала і перевіряє дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства", - розповів Дехтяренко.

Він додав, що попередньо кримінальне провадження за цим фактом кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Влітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектору" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

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У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху в квартирі в Голосіївському районі Києва.