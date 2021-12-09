Україні потрібна найсучасніша зброя, щоб не дати Росії навіть надії атакувати нас, – Порошенко
Про це сказав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час відеозв’язку з учасниками онлайн конференції Ради закордонних справ США: "Демократія або автократія: чому важлива Україна?", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Порошенко особливо наголосив на важливості надання Україні оборонної летальної зброї.
"Це можна зробити за зразком програми ленд-ліз часів Другої світової війни. Також вважаю, що безумовно необхідним було б надати нам ту зброю і системи, що передбачалися Афганістану, з тим, щоб не дати Путіну будь-якої надії атакувати Україну", – вважає Порошенко.
"Безумовно, нам потрібні зенітні системи, засоби радіоелектронної боротьби, системи захищеного зв’язку, бойові дрони та багато іншого, щоб Путін усвідомив ціну за це божевільне рішення", – сказав він.
За його словами, наступним кроком має бути зупинка путінського газового проєкту "Північний потік-2".
"І не після, а зараз. Тому що якщо хтось вважає, що санкції проти "Північного потоку-2" будуть ефективними після того, як він буде сертифікований і введений в експлуатацію, то це точно неправда. "Північний потік-2" стане запрошенням Росії до ще більшої агресії. Це повинні розуміти всі. Тому що коли буде діяти "Північний потік-2", Путін атакуватиме існуючу газотранспортну систему. Отже, ми не повинні дозволити Путіну через "Північний потік-2" піддати ерозії європейську солідарність, підірвати європейську єдність, як і не дозволити Путіну виграти цю битву", – сказав Порошенко.