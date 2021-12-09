Чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху в Києві та залишився живим, - ДСНС

У Києві чоловік вистрибнув з вікна 7-го поверху та впав на козирок під'їзду. Його госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Харьківському шосе 67-А, що у Дарницькому районі столиці, потрібна допомога правоохоронцям, щоб зняти чоловіка з козирка під’їзду.

Встановлено, що на козирку під’їзду знаходився чоловік 1993 року народження.

За словами його мами та брата, чоловік з невідомих причин стрибнув з вікна квартири на сьомому поверсі і впав на козирок під’їзду. Чоловік знаходився без свідомості, тож громадяни викликали швидку медичну допомогу, поліцію та рятувальників.

За допомогою рятувальних нош, надзвичайники зняли чоловіка та передали медикам для госпіталізації.

Причину та обставини випадку з’ясовують правоохоронці.

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