Росія продовжує наповнювати Білорусь бойовою технікою: до республіки прибув черговий ешелон із бронетранспортерами БТР-82А
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомило Міноборони Білорусі у четвер.
"У Гродненський гарнізон із міста Арзамас Російської Федерації прибув ешелон із бронетранспортерами БТР-82А для 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.
Як сказав командир механізованого батальйону 6-ї бригади білоруської армії Дмитро Міцкевич, якого цитує Міноборони РБ у телеграмі, це постачання бойової техніки з РФ до Білорусі здійснено в рамках планового переозброєння Збройних сил республіки.
1 грудня білоруська телекомпанія "ВоенТВ" повідомила, що партія сучасних бронетранспортерів російського виробництва БТР-82А надійшла на озброєння 120-ї та 6-ї механізованих бригад ЗС Білорусі, а також до 72-го об'єднаного навчального центру та у військову академію Білорусі.
30 вересня Міноборони Білорусі повідомило про прибуття на залізничну станцію Озерище у Мінську першою партією БТР-82А.
За даними Міноборони Білорусі, на ці бронетранспортери встановлено засоби зв'язку білоруського виробництва.
Бронетранспортер БТР-82 є модернізацією БТР-80. Випускається російським підприємством "Військово-промислова компанія".
У варіанті для російської армії як основне озброєння в бойовому модулі БТР-82А використана 30-мм автоматична гармата 2А72 зі спареним 7,62-мм кулеметом ПКТМ.
На озброєння російської армії БТР-82А прийнято у 2013 році.