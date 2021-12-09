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Atlantic Council надрукував статтю Рудик про тиск Офісу Зеленського на свободу слова

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Atlantic Council надрукував статтю Рудик про тиск Офісу Зеленського на свободу слова
Офіс президента України тисне на свободу слова та ініціює переслідування окремих журналістів, які критикують діяльність Володимира Зеленського.

Про це йдеться у статті лідера партії "Голос" на сайті аналітичного центру США Atlantic Council.

"Президент Зеленський та його оточення явно погано реагують на критику. Замість того, щоб вирішувати проблеми, порушені критиками, здається, що найкращим підходом є посилення тиску на журналістів та ЗМІ", – пише Кіра Рудик.

Як приклад нардеп навела кримінальну справу стосовно журналіста Юрія Бутусова після його словесної суперечки з президентом на пресконференції. Допити журналістки Янини Соколової, публічне цькування Наталії Влащенко після різкої критики Зеленського та його команди у її ток-шоу.

"Звинувачення проти Зеленського виходять за рамки нападів на окремих журналістів та включають звинувачення у тиску на опозиційні ЗМІ", – йдеться у статті.

Кіра Рудик наголосила, що напади на ЗМІ – це традиційний ранній крок слизькою доріжкою до авторитаризму.

"Справді, коли Володимир Путін уперше став президентом Росії у 2000 році, одним із його перших кроків було придушення молодих незалежних ЗМІ країни", – додала лідер партії "Голос".

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    ))))та Белый дом ещё помнит ,как зекрысы их слова перевирали....в общем,никакого второго срока президентства зебобе не светит...
  • Shuha
    Нормальные люди, прекрасно знали и понимали, что из себя представляет зеленский! Не может человек, оскорблявший Украину, украинцев, Майдан, что-то хорошее сделать для Украины! Да, еще находившийся постоянно под влиянием коломойского! Поверили? Теперь кушайте, необляпайтесь только!
  • VOLVO XC 70
    ЭТИ ИДИОТЫ во власти Зеленский и Ко захватив власть обманом и кидаловым считают что критиковать их нема за шо их должны любить так Вова от любови до ненависти задушить в обьятиях ---лишь обьятия и отделяют или то психика пораженная или блолячки наркоманско алкогольные или фобии или такое воспитание-- самый самый вне всякой критики и самый особенный...ровня Богу-- не знаю.. но чиновник ОБЯЗАН УЛЫБАТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ НА НЕГО ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЕ КИДАЮТ ЯЙЦАМИ ГНИЛЫМИ БАНАНАМИ ПОМИДОРАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТИТЕ ПОМЕТОМ....
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