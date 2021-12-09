Кабмін запровадить експериментальний проєкт "Електронна черга перетину кордону, - Шмигаль

Кабмін ухвалить рішення про запровадження експериментального проєкту "Електронна черга перетину кордону".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабінету Міністрів, передає Цензор.НЕТ.

За словами голови уряду, вантажівки на кордоні можуть стояти в черзі до двох тижнів.

"В цьому році було прийнято план модернізації пунктів пропуску, в рамках якого відбудеться 20 пунктів та будівництво 12 нових пунктів пропуску через кордон. Аби вже зараз збільшити швидкість пропуску на кордоні уряд сьогодні ухвалить рішення про запровадження експериментального проєкту "Електронна черга перетину кордону". Така електронна черга дозволить користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам не простоювати по декілька днів, що суттєво зменшить видатки бізнесу", - пояснив прем'єр.

Шмигаль додав, що ідея роботи "електронної черги" проста.

"Бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Також будуть створені комфортні зони очікування. Запровадження такого проєкту - це покращення іміджу нашої держави та інвестиційного клімату", - підсумував голова уряду.

Читайте: З 19 по 29 грудня можна подати заявку та отримати "COVID-тисячу" ще цьогоріч, - Шмигаль