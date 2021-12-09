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Маємо намір за 3 роки скоротити держборг із 57% ВВП до 47% ВВП, - Шмигаль

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Маємо намір за 3 роки скоротити держборг із 57% ВВП до 47% ВВП, - Шмигаль
Уряд сьогодні планує ухвалити "Стратегію управління державним боргом України" на 2021-2022 рр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ключовий параметр стратегії - це зменшення державного боргу в 2024 році. Він не має перевищувати 47% ВВП. При тому, що в кінці 2021 року він очікувано складе 57%", - сказав голова уряду.

Шмигаль зазначив, що стратегія передбачає зміну структури держборг на користь внутрішніх запозичень у національній валюті.

"Ще один аспект - це залучення довгострокового пільгового фінансування, що засвідчує наші наміри продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, які можуть таке фінансування надавати", - повідомив прем'єр.

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Топ коментарі

  • Андрей Shaman
    я так розумію покращення вчерговевперше в історії заплановане на майбутнє ?!))
  • Чайка Київ
    Нарід, галабаротька не збрехав. Борги віддавати будете ви.
  • 18c49ed2
    Таки да У зелени все, как обычно, в будущем

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