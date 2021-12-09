Кабмін ініціює посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії РФ проти України, - Шмигаль

Уряд пропонує посилити відповідальність публічних осіб за заперечення збройної агресії Росії проти України.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"Сьогодні ми підтримали два законопроєкти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Вони передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій", - зазначив прем'єр.

За його словами, закон стосуватиметься саме політичних діячів.

"Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу", - додав він.

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За публічне заперечення агресії та окупації, а також спроб Російської Федерації легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території України накладатимуть штрафи в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, за повторне заперечення - від 34 до 51 тисячі гривень.

Суб’єктами правопорушень у цій статті є "національні та іноземні публічні діячі, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, політично значущі особи".

Відповідно до законопроєкту, публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати й легітимізувати анексію частини території України визнається наругою над жертвами агресивної війни проти України, приниженням гідності Українського народу, є протиправним і несе за собою правові наслідки.

Документом пропонується визначити, що під публічним запереченням агресії та окупації варто розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення або графічне зображення тимчасово окупованих територій Криму в межах державного кордону іноземної держави чи як окремого суб'єкта поза державним кордоном України.

Під публічним запереченням спроб Росії легалізувати та легітимізувати анексію варто розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове заперечення дій Росії та її посадових осіб, із наданням юридичної сили нормативно-правовим актам та документам, виданим органами влади РФ щодо окупованої території після 20 лютого 2014 року.

Зазначається, що такі публічні заперечення здійснюються переважно в пресі, на радіо, телебаченні, або із застосуванням інших засобів масової інформації, поширюються через мережі інтернет, або із застосуванням інших способів телекомунікаційного зв'язку, публічних виступів, демонстрацій у громадських місцях плакатів, слоганів, інших творів, а також розповсюдження листівок або інших друкованих матеріалів.

Відповідно до проєкту документа, особи, які винні у порушенні цих норм, нестимуть відповідальність, передбачену законодавством.