Уряд створив урядову комісію з техрозслідування смертельної ДТП на Чернігівщині
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Головою цієї комісії визначено заступника міністра інфраструктури Мустафу-Масі Найєма.
Згідно з документом, урядова комісія має до 31 січня 2022 року подати звіт щодо розслідування причин аварії.
Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.
На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.
Водієві вантажівки повідомлено про підозру.