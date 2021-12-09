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Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС

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Франція й Німеччина хочуть якнайшвидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС
Франція й Німеччина прагнуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявили на спільній пресконференції міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Ле Дріан наголосив, що у Парижі й Берліні хочуть якомога швидше організувати зустріч Нормандського формату на рівні глав МЗС.

"Відомо, що потрібно робити. Тепер потрібна політична воля зробити це, і цю політичну волю можна висловити дуже чітко під час "нормандської" зустрічі", - сказав він.

Анналена Бербок зазначила, що важливо продовжувати дипломатичну роботу на основі Мінських домовленостей і повторила, що Росія "заплатить серйозну політичну ціну, і особливо економічну у разі нового зазіхання на суверенітет України".

Жан-Ів Ле Дріан додав, що вітає перемовини між лідерами США і РФ, підкресливши, що канали діалогу можуть допомогти почати деескалацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Росії заявили, що не проти підключення США до Нормандського формату

Нагадаємо, Росія у листопаді відхилила запропоновані Францією та Німеччиною дати міністерської зустрічі у нормандському форматі. Глава МЗС РФ Сєргєй Лавров пояснив це розпланованим графіком і тим, що Росія не отримала відповіді на свої пропозиції щодо підсумкового документа такої потенційної зустрічі, які передали 29 жовтня. За його словами, йдеться про тристорінковий документ.

Згодом, 17 листопада, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

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Топ коментарі

  • Dmitry Sviridon
    Украине нужно на этой встрече заявить, что Украине не нужен больше Донбасс. Пусть РФ им подавится!
  • Наталия Гончар
    "Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите", - сказала Квин, имея в виду саммит в поддержку демократии.

    "Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она .

    вовку поставят сначала раком за корупцию а потом может позвонит ему Байден ? Так я понимаю ?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дві старі європейські шльондри хочуть продовжувати ганяти мило по та тазіку...
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