Кабмін затвердив угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені з Угорщиною

Кабінет Міністрів Українb затвердив угоду з урядом Угорщини про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідну угоду було підписано 22 липня 2021 року в Києві.

Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами.

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