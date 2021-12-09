Повернення в Україну активів оточення Януковича можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів, - посол Швейцарії Вільд
Виступаючи у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, посол зазначив, що антикорупційне законодавство та реформи України у сфері боротьби з корупцією є передумовою для повернення активів, які були виведені з України оточенням Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, після Революції Гідності декілька країн, зокрема Швейцарія, заморозили активи, які, ймовірно, були вкрадені оточенням Януковича.
"Метою заморожування активів було надання Україні часу для розслідування предикатних злочинів: для того щоб довести, що гроші справді є джерелом корупційних дій і щоб на національному рівні було ухвалено рішення, згідно з якими ці кошти вважалися б вкраденими у держави. Отже, суди у країнах, які заморозили ці активи, змогли підтвердити кримінальне походження цих активів, і це було важливо для повернення коштів в Україну", - розповів посол.
Він зазначив: "З 2014 року Україна працює над поверненням цих вкрадених активів. Повернення їх в Україну дуже важливе і з погляду соціально-економічного розвитку, і з погляду кримінальної юстиції", - сказав посол.
Вільд також наголосив: "З 2014 року Україна в цьому досягла прогресу, хоча іноді просування було повільніше, ніж сподівалися".
"Водночас просування у справі повернення активів можливе лише якщо антикорупційні інститути в Україні є незалежними, якщо на них немає партійного впливу і якщо вони мають потужні повноваження для боротьби з корупцією", - заявив Вільд.
У цьому контексті він звернув увагу, що конкурс із обрання керівника САП дуже важливий для підвищення довіри до САП та до всієї архітектури антикорупційних органів.
Як повідомлялося, сім років тому Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Януковича та його оточення в країні. Посольство Швейцарії в Україні раніше повідомило, що відтоді швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень щодо їх незаконного походження.