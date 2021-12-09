Повернення в Україну активів оточення Януковича можливе лише за умови незалежності антикорупційних органів, - посол Швейцарії Вільд

Просування у процесі повернення в Україну активів, вкрадених оточенням Віктора Януковича та заморожених у низці країн ЄС, можливе лише за відсутності політичного впливу на українські антикорупційні органи, заявляє посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Виступаючи у четвер у Києві на конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченій Міжнародному дню боротьби з корупцією, посол зазначив, що антикорупційне законодавство та реформи України у сфері боротьби з корупцією є передумовою для повернення активів, які були виведені з України оточенням Януковича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, після Революції Гідності декілька країн, зокрема Швейцарія, заморозили активи, які, ймовірно, були вкрадені оточенням Януковича.

"Метою заморожування активів було надання Україні часу для розслідування предикатних злочинів: для того щоб довести, що гроші справді є джерелом корупційних дій і щоб на національному рівні було ухвалено рішення, згідно з якими ці кошти вважалися б вкраденими у держави. Отже, суди у країнах, які заморозили ці активи, змогли підтвердити кримінальне походження цих активів, і це було важливо для повернення коштів в Україну", - розповів посол.

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Він зазначив: "З 2014 року Україна працює над поверненням цих вкрадених активів. Повернення їх в Україну дуже важливе і з погляду соціально-економічного розвитку, і з погляду кримінальної юстиції", - сказав посол.

Вільд також наголосив: "З 2014 року Україна в цьому досягла прогресу, хоча іноді просування було повільніше, ніж сподівалися".

"Водночас просування у справі повернення активів можливе лише якщо антикорупційні інститути в Україні є незалежними, якщо на них немає партійного впливу і якщо вони мають потужні повноваження для боротьби з корупцією", - заявив Вільд.

У цьому контексті він звернув увагу, що конкурс із обрання керівника САП дуже важливий для підвищення довіри до САП та до всієї архітектури антикорупційних органів.

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Як повідомлялося, сім років тому Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Януковича та його оточення в країні. Посольство Швейцарії в Україні раніше повідомило, що відтоді швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень щодо їх незаконного походження.