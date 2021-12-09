Уряд виділив 15,8 млн грн одноразової допомоги сім'ям учасників АТО, які загинули або отримали інвалідність

Кабінет Міністрів України виділив 15 млн 829 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей п'яти загиблих військовослужбовців та 18 військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.

Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.

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