Уряд виділив 15,8 млн грн одноразової допомоги сім'ям учасників АТО, які загинули або отримали інвалідність
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Кабінет Міністрів України виділив 15 млн 829 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей п'яти загиблих військовослужбовців та 18 військовослужбовців, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Членам сімей загиблих буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи - від 250 до 400 прожиткових мінімумів.
Тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.