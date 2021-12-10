Заява ФСБ РФ про "український корабель" біля Керченської протоки є інформаційною атакою, - Резніков

Заяви з боку Росії про нібито просування українського корабля у бік Керченської протоки є інформаційною атакою.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу.

"Була провокаційна заява російської сторони, з боку ефесбешних кораблів, нібито наш український корабель становить загрозу і майже атакував Керченську протоку. Насправді це дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, перебувало за 18 морських миль (більш як 33 км) в Азовському морі, яке є морем спільного користування. Тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом", - розповів Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азовське море - це акваторія спільного користування, - Резніков про український рятувальний корабель

За його словами, загрози для українського корабля й екіпажу немає, він "уже майже повернувся в порт, жодних інцидентів не сталося".

"У нас триває гібридна війна, і Російська Федерація ніяк не заспокоїться", - констатував міністр оборони.

Як повідомлялося, 9 грудня ФСБ РФ заявила, нібито український корабель "Донбас" перебуває у безпосередній близькості від Керченської протоки та "створює загрозу безпеці мореплавання".