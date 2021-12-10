США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак

Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" після телефонної розмови президентів України та США

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу", - заявив Єрмак.

Також читайте: Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, - Байден у розмові з Зеленським

Як це відбуватимуться – це залежатиме від багатьох обставин.

Це може бути паралельний трек разом з "Нормандським форматом", тому що потрібно безумовно нам треба це поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці 8 років багато зробили.

Але США ухвалили чітке рішення – бути активним гравцем в цьому процесі. Вони дуже зацікавлені у тому, що в Україну прийшов мир".

Також читайте: США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак