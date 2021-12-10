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США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак

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США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак
Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це  глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" після телефонної розмови президентів України та США

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу", - заявив Єрмак.

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Як це відбуватимуться – це залежатиме від багатьох обставин.

Це може бути паралельний трек разом з "Нормандським форматом", тому що потрібно безумовно нам треба це поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці 8 років багато зробили.

Але США ухвалили чітке рішення – бути активним гравцем в цьому процесі. Вони дуже зацікавлені у тому, що в Україну прийшов мир".

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Топ коментарі

  • Nick Valentine
    - Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.

    - Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
  • Яр Холодний
    Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

    Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

    Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

    Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

    Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

    Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



    Анекдот написаний в 2019 році!!!
  • Muron
    Начало ноября. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. В конец очереди их гонит объявление на листе формата А4:
    - Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.
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