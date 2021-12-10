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Європа і США повинні бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, - Макрон

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Європа і США повинні бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон упевнений, що Європа та Сполучені Штати мають гарантувати безпеку і суверенітет України.

Про це Макрон заявив на пресконференції в Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наша мета, я вважаю, всіх європейців, а також наших американських партнерів - це передусім бути на боці України, щоб гарантувати її безпеку, а також забезпечити мирну ситуацію в регіоні", - сказав Емманюель Макрон, коментуючи розмову президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він також висловив вдячність Байдену за те, що той координував свої позиції з європейськими партнерами як перед розмовою з Путіним, так і після неї. За словами французького лідера, в політичному сенсі це дуже добра ініціатива.

Водночас він підкреслив важливість Нормандського формату і французько-німецьку медіацію у ньому. Однак при цьому зауважив: "Чи мають змогу європейці самотужки це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін".

За словами Макрона, необхідно знов взаємодіяти і знов залучати до перемовин у Нормандському форматі і Путіна, і Зеленського, щоб перезавантажити цей формат і політичний процес.

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Стосовно Росії Макрон окремо наголосив на важливості її залучення до такого діалогу, який допоміг би зняти напруженість навколо України, забезпечити стабілізацію і мир у регіоні: "Саме необхідним діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які зберігатимуть український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності усього нашого континенту".

При цьому він зауважив, що розмовою з Путіним Байден показав: він також вважає, що такий діалог з президентом Росії потрібний. Тому що, за словами Макрона, "завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості та наші розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації".

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Как энергично Макарон закукарекал. То он был на подтанцовке у хуйла, а после разговора Байдена с фюрером репоедов закукарекал о поддержке Украины. Наверно Джо дал ему пенделя.
  • Марк Джошуа 96656d2a
    О,альфонс переобувается.Мамка *глубокая озабоченость* ушла и самому сцыкотно палиться?Отож то!!!!
  • Владимир Сливка
    Это дипломатия,здесь так могут послать в дупу что можна это принять за комплимент.Макрона видно по делах а не по словам.Да и зачем ему портить отношения с хуйлом если они заключили многомиллиардные контракты на запуск мокшанских спутников из французкого Куру,да и другие и это во время агресии хуйла относительно Украины.
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