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В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали
В Україні зафіксовано 11 327 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Понад 14 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!

За добу 09 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 010, медпрацівників – 214).;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 157 728 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

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Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 551 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 летальних випадків – 442;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 одужало – 24 456 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 захворіло – 3 543 684 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 одужало – 3 158 426 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 летальних випадків – 90 343;

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 234 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей. Загалом проведено 26 284 188 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 442 особи, зафіксовано 11 327 нових випадків зараження, 24 456 осіб одужали 10

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Топ коментарі

  • Bogdan Resvii
    > "Як ви знаєте, COVID-19 ніде в світі ще не виявили. Але отруту в легенях вже знайшли, а саме - фторид берилію з оксидами азоту."

    Оксиди азоту це гази. Вони або дуже швидко трансформуються, окиснюючи органіку (типово NO, NO2), що є шкідливим для організму, або відносно швидко виходять з нього (як N2O). Берілій елементарно знайти методами AAS або ICP, як вже відмітив Антип.

    Йтіть в школу, таваріщ.
  • Bogdan Resvii
    Я знаю що буде далі:

    1) ваши-даказательства-ни-даказательства
    2) ета-всьо-жидомосони-абманивают
    3) вирюс-нада-видилять-сагласна-пастулатам-коха
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