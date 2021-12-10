Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга

Під час розмови із президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський представив бачення імплементації Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"Українська сторона представила наше бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, що базуються на українському національному інтересі", - повідомив Сибіга у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.

За словами Сибіги, "розмова між президентами була продуктивною, предметною, наповненою змістом".

"Ключовим було, безумовно, безпекове питання в оборонно-військовій та енергетичній сферах", - наголосив він.

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Він також додав, що Зеленський готовий також до прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Західні партнери підтримують позицію щодо проведення таких переговорів, зокрема й американська сторона", - резюмував він.