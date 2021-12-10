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Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга

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Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга
Під час розмови із президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський представив бачення імплементації Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"Українська сторона представила наше бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, що базуються на українському національному інтересі", - повідомив Сибіга у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.

За словами Сибіги, "розмова між президентами була продуктивною, предметною, наповненою змістом".

"Ключовим було, безумовно, безпекове питання в оборонно-військовій та енергетичній сферах", - наголосив він.

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Він також додав, що Зеленський готовий також до прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Західні партнери підтримують позицію щодо проведення таких переговорів, зокрема й американська сторона", - резюмував він.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Шо шо этот шут гороховый ЗЕ представил?

    Херни очередной нанес - это да. Наврал с три короба - это да. Представил реальное решение - нет.
  • Senator S 01a656ec
    Международные партнеры Украины вынуждены соблюдать этикет,тактичность и порядочность..,это называется уважение к народу и гражданскому обществу...,кого бы оно не избрало своим Моисеем...,лично я считаю,что будет жаль 5 лет коту под хвост потраченных...цирком Шапито на разную туфту и аферы Игорь Валерьевича...
  • Senator S 01a656ec
    Разницу между политиком и цирком Шапито мудрий нарід уже сказал полтора года назад...73 % ему подобніх...так что поплачьте в тряпочку...сами вібрали...себе Моисея...
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