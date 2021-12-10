Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.
"Українська сторона представила наше бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, що базуються на українському національному інтересі", - повідомив Сибіга у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.
За словами Сибіги, "розмова між президентами була продуктивною, предметною, наповненою змістом".
"Ключовим було, безумовно, безпекове питання в оборонно-військовій та енергетичній сферах", - наголосив він.
Він також додав, що Зеленський готовий також до прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
"Західні партнери підтримують позицію щодо проведення таких переговорів, зокрема й американська сторона", - резюмував він.