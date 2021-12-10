Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Білий дім щодо можливого тиску на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу: "Це неправда"

5 53126
Білий дім щодо можливого тиску на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу: "Це неправда"
У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?"

Псакі відповіла: "Це неправда".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть чинити тиск на Україну щодо питання часткової автономії для Донбасу, - Associated Press

Раніше повідомлялося, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    Як це неправда? Раз зрадофіли верещать про це - це правда!
  • Anatoly db73a40b
    Про Портнова, якщо що, це за деструктивну діяльність і наклепи на Порошенка, Митю.
  • Ksenia VB
    Назвіть посаду Єрмака у владі. І чи відповідають його дії займаній посаді.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини