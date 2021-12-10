Білий дім щодо можливого тиску на Україну в питанні часткової автономії для Донбасу: "Це неправда"
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У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.
Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Під час брифінгу Псакі поставили питання: "Щодо України, є деякі повідомлення про те, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями. Це правда?"
Псакі відповіла: "Це неправда".
Раніше повідомлялося, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну, щоб вона офіційно надала певну автономію окупованим територіям сходу.