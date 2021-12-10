Якщо не скасувати закон про мову, результат "СН" на виборах буде невтішним, -"слуга народу" Бужанський

Неприйняття законопроєкту про відміну закону про мову буде однією з головних причин невтішного результату "СН" на наступних виборах.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп "СН" Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рівно два роки, як я вніс законопроєкт про відміну закону про мову. Який усі ці два роки лежить мертвим вантажем у гуманітарному комітеті. Упевнений, що його треба було приймати одразу, більшість виборців цього від нас очікувала.

Упевнений, що це потрібно зробити зараз, жодна людина в країні не голосувала на виборах за напівпровідники, скасування поліетиленових пакетів та захист географічних назв, кватирку заради цього не відкрила би", - написав він.

Також нардеп наголосив, що неприйняття цього закону буде однією з головних причин невтішного результату "СН" на наступних виборах.

"Обіцянки ж треба виконувати, або хоча б намагатися це зробити. Хоч іноді", - резюмував Бужанський.

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Нагадаємо, 10 грудня 2019 р. Бужанський вніс до парламенту проєкт закону про відміну закону про державну мову в Україні. Автор законопроєкту зазначив, що чинний закон про державну мову не має нічого спільного із захистом та розвитком української мови. Він дискримінує носіїв інших мов.

"Вніс до парламенту законопроект про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської комісії", - написав тоді Бужанський у фейсбуці.

На думку народного депутата, чинний закон про державну мову "нічого спільного із захистом і розвитком української мови не має" і "спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, перша за все, російської".

Бужанський впевнений, що скасування цього закону "відкриє можливість для написання дійсно вартісного документа", який буде відповідати інтересам України і європейським цінностям.