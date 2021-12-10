Росія відкинула пропозицію України щодо нового перемир'я на Донбасі, - українська делегація в ТКГ

На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 9 грудня Росія відкинула пропозиції України розширити склад Спільного центру контролю та координації (СЦКК), а також про повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"9 грудня 2021 року на позачерговому засіданні ТКГ Україною, з метою забезпечення сталого перемир'я, а також реалізації пункту 3 Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, що передбачає забезпечення ефективного моніторингу та верифікації режиму припинення вогню, було запропоновано розширити склад Спільного центру контролю та координації не лише підписантами Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, а й уповноваженими представниками країн-учасниць Нормандського формату (за їхньою згодою) як незалежною стороною. Ця пропозиція була категорично відкинута Російською Федерацією", - розповіли в українській делегації.

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"Пропозиція України із закликом до учасників консультацій виступити із зустрічними заявами про повернення до режиму припинення вогню з 00.01 10 грудня 2021 року та прихильність до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року також була відкинута Російською Федерацією", - додали в ТКГ.



"Україна залишається прихильною до необхідності забезпечення сталого перемир'я і готова продовжити роботу над цим у рамках ТКГ та інших форматів", - резюмувала українська делегація.