Новини

Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

5 30343
Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композиторові Ігорю Покладу.

Відповідний указ №628/2021 опублікований на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави Покладу Ігорю Дмитровичу – композиторові, народному артисту України", - йдеться в документі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку (посмертно). ФОТО

Ігорю Покладу сьогодні, 10 грудня, виповнилося 80 років, пише Укрінформ.

Він відомий український композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України. Найвідоміші його пісні - "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен". Крім того, Ігор Поклад є автором музичної комедії "Друге весілля в Малинівці", мюзиклів "Конотопська відьма", "Серце моє з тобою", "Різдвяна ніч" за Гоголем, "Засватана – не вінчана" за Іваном Карпенком-Карим тощо.

Пісні писав на слова Юрія Рибчинського, Дмитра Луценка, Бориса Олійника. Їх виконували Ніна Матвієнко, Софія Ротару, Назарій Яремчук, Тамара Гвердцителі, Василь Зінкевич.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • aleks kyb
    Жду коли Бубочка дасть Героя Сердючці. І її "мамі" орден княгині Ольги пятого ступеня.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ничего не имею против этого много уважаемого человека ( я о композиторе, естественно)))
    но почему Героя???? разве нет более "подходящих" наград, тем более к юбилею?
    простите 100 раз! но "Герой Украины" превращается в ничто... обесценивается.... особенно в последние года..)
  • EUkozak
    Вот что звиздюля животворящая делает!!!
    (см. предыдущий скандал)
    Один только вопрос - а за что Героя?
    Не тянет дедушка, причина в другом - Зебил снова обгадился...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини