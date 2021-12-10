Через негоду знеструмлені 107 населених пунктів у трьох областях, - ДСНС

В Україні залишилися без електропостачання через негоду 107 населених пунктів у трьох областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях (Житомирська – 40, Київська – 37 та Чернігівська – 30). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

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