Відсьогодні одноразові пластикові пакети в магазинах під забороною

З 10 грудня вводиться в дію Закон № 1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". А саме починає діяти перший етап обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів.

Окрім, біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.

"Мета такого рішення - запобігти утворенню пластикових відходів. Адже, коли ми менше використовуємо пакети, то менше продукуємо сміття, яке потім опиниться на звалищі, а отже у довкіллі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що насправді не існує безкоштовних пакетів. Ціна за пакети, які нібито, можна взяти безкоштовно, закладається у вартість середнього чеку. Тож берете ви пакети в магазині чи ні, ви все одно за них сплачуєте. Відтепер будемо платити лише за те, що використовуємо.

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