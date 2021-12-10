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Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: "Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя"

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Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: "Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя"
Запровадження санкцій США проти Андрія Портнова - свідчення того, що запроваджена ним система є злочинною.

Про це екссекретар РНБО Олександр Данилюк написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагорода знайшла свого героя. Прижиттєво", - так він прокоментував запровадженням Сполученими Штатами санкцій проти Портнова. 

Данилюк нагадує, що міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Портнова за використання корупції для впливу на судову та правоохоронну системи в Україні.

"Саме Портнов є автором системи, яка діє донині і яку ми все ніяк не можемо реформувати. Ось вже американці непрозоро натякнули, що система ця злочинна, якщо не має довіри до власних людей, які через неї щодня страждають. Портнов успішно співпрацював з декількома адміністраціями, зокрема і з Офісом Зеленського. Але звідки така самовпевненість, що правду можна приховати. Мінфін США бачить все. "Герої", я вам про це неодноразово казав і попереджав. Приймайте", - зазначає він.

"Андрій Портнов (Портнов), колишній заступник глави Адміністрації Президента України за часів колишнього президента Януковича, культивував широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво. Широко відомий як судочинець, Портнов був достовірно звинувачений у використанні свого впливу для прийняття потрібних рішень в судах України та підриву зусиль щодо реформ. Станом на 2019 рік Портнов вживав заходів для контролю над українським правосуддям, впливу на пов’язане з цим законодавство, прагнув посадити лояльних чиновників на вищі судові посади та купувати судові рішення. У середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі юридичні інституції країни на свою користь і впливати на Конституційний Суд України. Крім того, Портнов був причетний до спроби вплинути на Генпрокуратуру України", - цитує Данилюк пресреліз американського мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Санкції проти Портнова запроваджено за використання судів та підрив реформ", - США

Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя 01

Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя 02
Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя 03

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Чего вы хотите от пришедших к власти Бениных холуев? Для них Бенин соратник Портнов плоть от плоти свой.

  • Андрій Жагун 3f28c282
    Не думаю що там одна портянка. Портянка просто свого роду резидент, а працювало над створенням системи ФСБ. А чого, розсадити скрізб своїх суддів і ті "іменем України" у судовому порядку скасують сама Україну!
  • Василь Довганенко 7230397a
    5 років попередня влада з усіх сил старалася знищити систему Януковича. на жаль нічого не вийшло. 2, 5 роки ця гнила влада робить вигляд,що щось реформує. І ніхто не здогадався, що потрібно змінити з десяток законів.
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