Тупицький про санкції США: Шокуюча новина. Це фейк, який "подають" з Офісу Президента

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що його шокувала новина про введення проти нього та дружини санкцій США. Він заперечує свою причетність до отримання хабаря.

Про це він розповів в коментарі LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба до ранку з'ясувати. Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - сказав Тупицький.

Він вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, - це фейк, який "подають" з Офісу президента.

Тупицький переконаний, що "це спрямовано на Верховний Суд, щоб задавити його і щоб він не ухвалював кінцевого рішення" за позовом про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про скасування указу Віктора Януковича, яким Тупицького було призначено суддею КСУ.

"Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького.

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