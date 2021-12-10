Бабін про фабрикацію ФСБ "інциденту" на Азові: Подальші провокації не виключені. Чи піде агресор на напад на "Донбас" - питання відкрите. ІНФОГРАФІКА

Провокація ФСБ на Азові найвирогідніше відбуваються через резолюцію Генасамблеї ООН щодо мілітаризації РФ Чорного та Азовського морів, яка була схвалена саме 9 грудня, а фабрикація "інциденту" росіянами як раз "перебиває" цей вкрай болючий для агресора факт.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експредставник президента в Криму Борис Бабін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9.12.2021 - Ред.) росіяни весь день, і через медіа, і "офіційними заявами" ФСБ, займаються нагнітанням напруженості через маневри корабля ВМС "Донбас" у Азовському морі, який нібито хоче пройти Керченську протоку. Ну а агресор вже повідомляє про готовність за таких обставин знищити судно.

При цьому насправді росіянам добре відомо про справжню ситуацію. "Донбас" проводить на акваторії планові навчання, а Україна завчасно перекрила морський район їх проведення, щоб не заважати судноплавству.

Це доволі рутинна справа для військових моряків, та й судно забезпечення за визначенням не може становити певну "загрозу" будь-кому.

Але подальші провокації з боку агресора звісно не виключені. Бо сам факт перебування на Азові бойового прапору українського війська є для них фантомною трагедією. Чи піде агресор на напад на "Донбас" який очевидно не буде при цьому у Керченській протоці (бо завдання у корабля геть інші) - питання відкрите", - написав він.

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Також Бабін зауважив, що вітчізняні аналітики не виключали фабрикацію росіянами провокації на Азові ще два тижні тому.

"Щось мені підказує, що ситуація потребує на офіційний коментар уповноважених структур Міноборони, якій напевно скоро з'явиться. Міністр вже надав оцінку ситуації в інтерв'ю", - зазначив він.

"Метою провокації звісно можна вважати й спекуляції на фоні спілкування Байдена та Путіна. Але я упевнений, що справа в резолюції Генасамблеї ООН щодо мілітаризації РФ Чорного та Азовського морів, яка схвалена саме 9 грудня. Фабрикація "інциденту" росіянами як раз "перебиває" цей вкрай болючий для агресора факт", - резюмував Бабін.





Фото: Бабін / фейсбук

Нагадаємо, 9 грудня 2021 р. Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію стосовно мілітаризації Криму, документ закликає РФ припинити перекидання на окупований півострів зброї та військових.

Цього ж дня у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.