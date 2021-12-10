Зеленський та Єрмак не коментують санкції проти Портнова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, Єрмак заявив: "Президент Байден привітав Президента Зеленського з тим, що є дуже великий прогрес у проведенні реформ, особливо це стосується реформи судової гілки влади. І ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, що були ухвалені насамперед проти людини, яка блокувала на чолі Конституційного Суду проведення цих реформ. Я думаю, це дуже чіткий сигнал".
Водночас голова Офісу Президента не згадав про запроваджені санкції проти ексглави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова.
Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.
В посольстві США розповіли, що санкції проти Портнова запроваджено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.