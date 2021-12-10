Зеленський та Єрмак не коментують санкції проти Портнова

В Офісі Президента не відреагували на запровадження санкцій проти Андрія Портнова, однак прокоментували санкції проти ексголови КСУ Олександр Тупицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Єрмак заявив: "Президент Байден привітав Президента Зеленського з тим, що є дуже великий прогрес у проведенні реформ, особливо це стосується реформи судової гілки влади. І ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, що були ухвалені насамперед проти людини, яка блокувала на чолі Конституційного Суду проведення цих реформ. Я думаю, це дуже чіткий сигнал".

Водночас голова Офісу Президента не згадав про запроваджені санкції проти ексглави Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова.

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

В посольстві США розповіли, що санкції проти Портнова запроваджено за використання впливу для отримання рішень в судах України та підрив реформ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данилюк про запроваджені США санкції проти Портнова: "Його злочинну систему досі не можемо реформувати. Нагорода знайшла свого героя"