Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін

Афільований із Портновим телеграм-канал перепостив друга Портнова Макса Бужанського з явними погрозами-натяками щодо вбивства голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Про це Шабунін повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Портнов передає погрози мене вбити, а Тупицький у ступорі, - перша реакція на санкції (запроваджені США. - Ред). Афільований з Портновим телеграм-канал перепостив друга Портнова (Бужанського) з очевидною погрозою мене вбити. Те, що цей телеграм-канал портновський читається з купи пієтетних повідомлень про власне самого Портнова (наприклад цього, чи цього, чи цього - і це за один вечір)", - зазначає він.

Шабунін також звертає увагу на реакцію Тупицького щодо запровадження санкцій.

"Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - цитує він Тупицького.

"Він вважає фейком інформацію, розміщену на сайті держдепу США. Ні, пане Тупицький, це не фейк: ми (з партнерами) наполегливо над цим працювали, а невідворотність успіху стала очевидною ще в листопаді 2020 року. Допоможіть нам зробити більше", - резюмував Шабунін.