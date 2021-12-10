Кількість летальних випадків від COVID-19 у світі перевищила 5,3 млн. За добовою смертністю Україна все ще у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 10 грудня у світі зареєстрували 604 836 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 492 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 268 778 958 випадків інфікування, з них 604 836 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 303 798 осіб, з них 7 492 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 241,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 5-ту у світі та 4-ту в Європі.