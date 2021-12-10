Виїзд Саакашвілі з України: прикордонників притягнули до дисциплінарної відповідальності, - Держприкордонслужба
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду"
"Щодо обставин можливого незаконного перетинання державного кордону громадянином України Саакашвілі Адміністрацією Держприкордонслужби в кінці вересня було проведено службове розслідування.
На час розслідування посадові особи з числа керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління були відсторонені від виконання завдань за посадою.
Не можу розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, проте зазначу, що вони направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито карне провадження за цим фактом.
Додам, що за результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності", - повідомив Демченко.
В чому полягає дисциплінарне покарання, та скількох осіб воно торкнулося, в ДПСУ не розказали (за даними видання, зазвичай у таких випадках йдеться про догани або пониження в званні чи посаді). Так само прикордонники не відповіли, чи встановлено факт незаконного перетину кордону Саакашвілі, посилаючись на провадження, що триває. За даними видання його відкрив підрозділ Нацполіції, в компетенції якої розслідувати факти незаконного переправлення осіб через кордон.
Нагадаємо,Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з’явилася інформація, що експрезидент Грузії можливо незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері на поромі, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.