Медзаклад на Закарпатті позбавили права проводити щеплення від COVID-19: придумали собі процес "анонімної вакцинації", - Ляшко

9 грудня, один з медзакладів у Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації", був виключений з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора один заклад в Закарпатській області, який придумав процес "анонімної вакцинації" був виключений мною з переліку закладів охорони здоров'я, які проводять щеплення проти COVID-19. Тобто в цей заклад відсьогодні заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти держбюджету або доставлену в рамках глобальної ініціативи COVAX.

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Кожне щеплення вноситься медичними працівниками до електронної системи охорони здоров'я, тому що так передбачають нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники, яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень", - заявив Ляшко.

Очільник МОЗ підкреслив, що ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані.

Він також додав, що додатково цей заклад буде ретельно проінспектований ліцензійною комісією Міністерства (охорони здоров'я - ред.) на предмет дотримання ліцензійних умов.

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