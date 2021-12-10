У Білому домі відреагували на слова Путіна про "геноцид" на Донбасі: Росіяни відомі методами поширення дезінформації у всьому світі

Речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала слова Путіна про ситуацію на Донбасі, "схожу на геноцид".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Що ж, росіяни відомі своєю риторичною ескалацією, вони також відомі методами поширення дезінформації у всьому світі та у східноєвропейських державах. Тому, гадаю, ми повинні докласти всіх зусиль, щоби спілкуватися з ними з недовірою", - йдеться в повідомленні.

За словами Псакі, саме Росія відповідальна за військову агресію проти України.

"Я не представниця Кремля, і я сприйняла б їхні слова скептично", - додала речниця Білого дому.

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