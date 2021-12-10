Стефанчук підписав Закон про держбюджет-2022: Важливо, що головний кошторис прийнято вчасно, а не під ялинку

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Закон "Про державний бюджет України на 2022 рік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

"Держбюджет-2022 — це бюджет про українців та економічне зростання країни. Він враховує нагальні соціальні потреби українців, значно збільшує фінансування медичної та освітньої сфер, забезпечує рекордне фінансування сектору оборони", — поінформував Стефанчук.

Голова Парламенту України відзначив, що цього року Закон "Про державний бюджет України на 2022 рік" ухвалений вчасно.

"Передусім, важливо, що головний кошторис країни прийнято вчасно, а не під ялинку. Це дозволить забезпечити функціонування держави, реалізацію прав і свобод людини та їх гарантій", — наголосив він.

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