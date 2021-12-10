Білорусь, Вірменія, Китай, Росія та Іран в ООН проголосували проти України

Генасамблея ООН схвалила "посилену" резолюцію проти мілітаризації Криму. За резолюцію проголосували 63 країни, проти - 22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчора повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Вона (резолюція. - Ред.) містить важливу підтримку "Кримської платформи", закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавання в Чорному та Азовському морях", - написав він.

Український міністр висловив подяку країнам-членам ООН, які підтримали резолюцію. За його словами, це рішення надсилає сигнал стримування на тлі "нарощування військової присутності" Росії вздовж українського кордону та в Криму, наголосив Кулеба.

Як повідомляє "Укрінформ", за резолюцію проголосували 63 країни, проти - 22 (включаючи Росію, Вірменію, Білорусь, КНР, Кубу, Іран, М'янку, Сирію, Венесуелу та Зімбабве), ще 55 утрималися (Японія проголосувала "за", як пояснив з місця її представник, але з технічних причин це не відображено на екрані).



Фото: "Укрінформ"

Документ, що приймається щороку, починаючи з 2018-го, доповнений, зокрема, посиланням на міжнародну Кримську платформу та її декларацію.

Резолюція "наполегливо закликає Росію як державу-окупанта негайно, повністю і беззастережно вивести свої збройні сили з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію території України".

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