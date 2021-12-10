Понад 36 тис. вчителів отримали ноутбуки, - МОН
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Завдяки національному проєкту "Ноутбук кожному вчителю" Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації українські вчителі продовжують отримувати якісну та сучасну комп’ютерну техніку. Наразі вже доставлено 36 635 ноутбуків у 18 областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОН.
Цього тижня вперше отримали ноутбуки вчителі з Донецької, Тернопільської, Рівненської, Херсонської та Одеської областей.
"Ноутбуки оснащено всім необхідним для дистанційної роботи вчителя - камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету. Це дасть змогу зробити навчальний процес сучасним та зручним, незалежно від карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19", - йдеться в повідомленні.