За добу в Києві від COVID-19 померло 30 осіб, виявили 1472 нові випадки, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1472 хворих на коронавірус. 30 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1472 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 30 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 7825 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 311 471", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 825 жінок віком від 18 до 99 років та 557 чоловіків віком від 18 до 87 років. А також 38 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 20 жінок від 46 до 96 років і 10 чоловіків від 51 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 103 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2459 людей. Загалом коронавірус подолали 276 527 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 203, у Подільському — 189 та в Святошинському районі — 183 випадки", – зазначив Віталій Кличко.