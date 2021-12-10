Меджліс закликає посилити тиск на РФ задля негайного звільнення окупованих нею територій України, - заява

Президія Меджлісу кримськотатарського народу звертається до всіх міжнародних організацій, урядів і парламентів держав із закликом вжити жорсткі заходи економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ з метою негайного звільнення окупованих нею територій України – Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у заяві президії Меджлісу у зв'язку з 73-ю річницею Загальної декларації прав людини, текст якої у Facebook оприлюднив голова Меджлісу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня 1948 року, через три роки після закінчення Другої світової війни, Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Загальну декларацію прав людини. З моменту свого прийняття положення Загальної декларації послужили основою сучасного міжнародного права, його стандарти включені до національних законодавств переважної більшості держав, завдяки чому відбулися позитивні зміни у житті сотень мільйонів людей у всьому світі", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що у житті кримськотатарського народу, який 18 травня 1944 року було піддано злочинній депортації зі своєї історичної території – Криму у віддалені райони Середньої Азії, Сибірі та Уралу, де він насильницьки утримувався комуністичним режимом СРСР до 1989 року, основні положення Загальної декларації прав людини стали можливими для реалізації лише з моменту розпаду СРСР та створення незалежної Української держави.

"Збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова окупація Криму у лютому-березні 2014 року, що є порушенням усіх норм міжнародного права, міжнародних та міжурядових угод та договорів, перервали процес повернення, облаштування та відновлення прав кримськотатарського народу на своїй історичній території та перетворили кримських татар в об’єкт цілеспрямованих переслідувань, насильницьких викрадень та вбивств, незаконних арештів та позбавлень волі", - сказано далі.

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Зазначається, що з часу окупації Криму у лютому-березні 2014 року та яка триває понад 7 років, Російська Федерація перетворила Крим на "півострів страху", де один із головних принципів Загальної декларації прав людини, винесений до її преамбули – "визнання гідності, властивої всім членам людської сім'ї, і рівних і невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості та загального світу" - щодня придушується російською окупаційною владою.

В Меджлісі переконані, що шляхом цілеспрямованої репресивної політики та насильства російська окупаційна влада намагається змусити корінний кримськотатарський народ, а також етнічних українців, які виявляють нелояльність до окупантів, покинути Крим.

Також акцентується увага, що у найтяжчому становищі перебувають кримські політв'язні, яких каральні органи РФ піддають у місцях позбавлення волі фізичним катуванням, погіршуючи режим ув'язнення та позбавляючи їх права на лікування.

"У вересні 2021 року, через 10 днів після проведення у Києві першого саміту "Кримської платформи", в якому взяли участь 46 офіційних делегацій країн та міжнародних організацій, каральні органи РФ розв'язали чергову масштабну операцію з переслідування кримських татар, початком якого стали арешти першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та громадських активістів Асана Ахтемова і Азіза Ахтемова. При цьому їх місцезнаходження ховалося від родичів і адвокатів більше доби, протягом якої незаконно заарештовані кримські татари зазнали найжорстокіших фізичних тортур і психологічного тиску", - йдеться в заяві.

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Масові арешти та затримання кримських татар у вересні – грудні поточного року торкнулись понад 100 осіб, включаючи багатодітних матерів, неповнолітніх дітей, адвокатів. Кількість переслідуваних у політично мотивованих справах в окупованому Криму становить 234 особи, з яких 121 особа незаконно позбавлена волі.

Одночасно РФ, порушуючи Женевську конвенцію від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та з метою зміни демографічного та етнічного складу населення окупованого нею Криму, перемістила близько одного мільйона власних громадян на його територію.

В Меджлісі додають, щокатастрофічному становищу з правами людини та правами корінного кримськотатарського народу в окупованому РФ Криму приділяється постійна увага з боку таких міжнародних організацій як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, Європарламент, а також урядів та парламентів різних країн.

"Однак РФ як держава-окупант відверто та нахабно ігнорує рішення та рекомендації, що приймаються міжнародними організаціями, не виконує рішення Міжнародного Суду ООН про скасування російською окупаційною владою заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу - представницького органу корінного кримськотатарського народу", - сказано в документі.

Президія Меджлісу кримськотатарського народу звертається у День прав людини до всіх міжнародних організацій, до урядів та парламентів держав із закликом вжити жорсткі заходи економічного, політичного та дипломатичного тиску на РФ з метою негайного звільнення окупованих нею територій України – Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає президента України, Верховну Раду України, лідерів політичних партій, громадських та релігійних організацій, усіх громадян України до об'єднання з метою звільнення захоплених РФ територій України, що є єдиним шляхом для забезпечення прав людини по всій території України відповідно до принципів Загальної декларації прав людини", - резюмовано в заяві.









