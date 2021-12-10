Віртуальні картки для отримання "COVID-тисячі" оформили вже понад 300 тис. громадян, - Федоров

З 9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для виплати по тисячі гривень за вакцинацію.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора перші банки почали випускати віртуальні картки для проєкту "єПідтримка. На даний момент статистика: 302 310 відкритих карток всього", - йдеться в повідомленні.

Федоров запросив всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування - з 13 грудня.

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