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Віртуальні картки для отримання "COVID-тисячі" оформили вже понад 300 тис. громадян, - Федоров

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Віртуальні картки для отримання "COVID-тисячі" оформили вже понад 300 тис. громадян, - Федоров
З 9 грудня українські банки почали випускати віртуальні карти для виплати по тисячі гривень за вакцинацію.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора перші банки почали випускати віртуальні картки для проєкту "єПідтримка. На даний момент статистика: 302 310 відкритих карток всього", - йдеться в повідомленні.

Федоров запросив всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування - з 13 грудня.

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    регистрация потенциального одноклеточного лохтората Вошьдя идёт полным ходом
  • kuba
  • Eugen Mk
    Давай, набегай! А кто раньше прокололся - тот лох
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