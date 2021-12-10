Опитування "Рейтингу": До парламенту можуть потрапити 9 партій. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до парламенту проводилися найближчої неділі, до Верховної Ради потрапили б 8 партій. Ще одна політична сила – "УДАР Віталія Кличка" – на межі подолання прохідного бар’єру.

Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", оприлюднені 10 грудня.

Серед парламентських партій найбільшу підтримку має партія "Слуга народу" - 18% серед тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. За "Європейську солідарність" готові віддати голоси 13,7% виборців. ОПЗЖ та "Батьківщина" мають підтримку на рівні 11,4%.

Серед непарламентських політсил "Партію Разумкова "Розумна політика" готові підтримати 7,5% виборців, "Українську стратегію Гройсмана" - 6,2%, "Сила і честь" - 6%, "Партію Мураєва "Наші" - 5,2%.

На межі подолання прохідного бар’єру знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка", яка за три тижні покращила свої позиції на 0,5% і наразі має підтримку 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%.

Опитування проводилося з 6 по 8 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.