54% українців за перегляд Мінських угод, 45% - за залучення до нормандського формату США та Великобританії, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56% громадян України, 41% – проти.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Дві третини респондентів поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, чверть взагалі не знають про них. Про те, що добре знайомі з суттю цих домовленостей, зазначили лише 11% опитаних. Попри це, більшість (54%) вважає, що Мінські угоди потрібно переглянути і підписати нові. 21% вважають, що взагалі потрібно вийти з переговорного процесу та приймати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди", - йдеться в дослідженні.

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"Серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі відносна більшість (45%) підтримують ідею розширення "нормандського", із залученням до нього США та Великобританії. 21% виступають за прямі переговори з Росією, 12% за переговори з представниками т.зв. ДНР та ЛНР. Лише 11% - за те, щоб "нормандський" формат у своєму звичайному складі (Україна, Росія, Франція, Німеччина") був майданчиком для переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі", - додали автори дослідження.

"За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти", - наголошується в дослідженні.

"46% підтримують залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стільки ж – проти", - зазначається в дослідженні.









Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.