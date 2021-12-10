До зустрічі великих країн НАТО з РФ слід залучити і Польщу, - експрезидент Естонії Ільвес

На думку експрезидента Естонії Тоомаса Гендріка Ільвеса, серед великих країн-членів НАТО, зустріч яких з Росією планує організувати президент США Джо Байден, має бути обов'язково присутня і Польща.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"У цій заяві (Байдена - ред.) не сказано, які це країни, але зазвичай на думку приходять Великобританія, Франція, Німеччина та Італія. Тобто цього разу треба було б поміняти Італію, яка має відносно невелике відношення до Росії та її проблем у порівнянні з Польщею", - сказав Ільвес.

"Якщо Байден не приверне до цієї бесіди Польщу як великого і сильного, дуже потужного з військового погляду члена НАТО, то я думаю, що він повторить літній промах канцлера ФРН Ангели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона. Все-таки потрібна така країна, як Польща, якщо починати обговорювати Росію", - наголосив Ільвес.

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Експрезидент Естонії також критично відгукнувся про дії Меркель та Макрона, які після проведеної влітку Джо Байденом зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним хотіли самі організувати власний саміт із російським лідером, не проконсультувавшись зі своїми східноєвропейськими сусідами. "Це був провал. Я б сказав, що це завдало великих збитків репутації Меркель у східних країнах ЄС", - сказав Ільвес.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив журналістам, до п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.