Головна мета Путіна - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів, а Україна стоїть на першій лінії вогню, - Моравецький
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це він повідомив в інтерв’ю газеті La Repubblica.
Моравецький наголосив, що Європейський Союз не може дозволити залякувати себе.
Він наголосив, що Путін "реалізує старий принцип "розділяй і володарюй", кажучи про загрозу російського вторгнення в Україну.
"Він хоче розділити Європу, тому що тільки так він може переслідувати свої інтереси. Його головна мета - відбудова імперської могутності Росії коштом сусідів. Україна сьогодні стоїть на першій лінії вогню", – сказав Моравецький.
Він наголосив, що Росія перевіряє, як далеко вона може зайти з Європою.
"Путін використовує силові методи на всіх рівнях; також в економіці. Він знає, що його влада залежить від ціни на газ. І він робить усе, щоб Європа була залежною лише від її постачання", - наголосив він.
Польський прем’єр підкреслив, що Росія жорстоко порушує територіальну цілісність держав і заморожує конфлікти, і що Путін ставиться до Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я, Донбасу і Криму як до інструменту і зброї у своїй нещадній стратегії.
Нагадаємо, 9 грудня відбулася телефонна розмова між президентами США Джо Байденом та України Володимиром Зеленським. Під час переговорів американський лідер зазначив, що рішення щодо вступу нашої держави в НАТО залежить виключно від українців та країн-членів Альянсу.
Під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним Байден попередив лідера РФ, що США не зважатимуть на "червоні лінії" Кремля в цьому питанні. Проте у Держдепі зазначають, що зараз рано говорити про наш вступ в Альянс