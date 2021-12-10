За рік 74 депутати парламенту не сказали жодного слова в Раді, - КВУ

За даними Комітету виборців України, 74 народні депутати за рік не виступили у Верховній Раді жодного разу.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на прресслужбу КВУ.

Комітет проаналізував статистику виступів нардепів під час пленарних засіданьу період із 1 січня по 6 грудня 2021 року). Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Більшість "мовчазних депутатів" - представники фракції "Слуга Народу" - 46 осіб. Серед них - низка осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, жодного разу впродовж року не виступили під час пленарного засідання Юрій Корявченков (у минулому актор студії "Квартал 95" Юзік), Олександр Кабанов (сценарист, "Квартал 95"), Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, "Квартал 95"), Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, "Квартал 95").

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Також жодного виступу не було у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу в червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також екс-слуг народу Олександра Юрченка (звинувачений в отриманні хабаря) та Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).

У список "мовчазних депутатів"також увійшли 16 представників "Опозиційної платформи За життя". Серед них - Віктор Медведчук та Тарас Козак (знаходяться під слідством, - ред.), Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Значна частина парламентарів виступили лише кілька разів впродовж року. Так, 93 нардепи мали від 1 до 3 виступів. Більшість з них - "слуги Народу". До прикладу, тричі за рік виступив олімпійський чемпіон Жан Беленюк – серед них виступ щодо законопроєкту про підтримку спорту. Двічі за рік виступив ресторатор Микола Тищенко – щодо законопроєкту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту Держбюджету на 2022 рік.

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