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Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Піщаного, - Міноборони

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Війська РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ біля Піщаного, - Міноборони
Від початку доби, станом на 11:00, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними відомства, поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у Міноборони.

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