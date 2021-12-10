Нових процесуальних рішень стосовно Порошенка немає - Венедіктова у США

Офіс генпрокурора не має у розпорядженні жодних процесуальних рішень, які могли б привести до оголошення нової підозри експрезидентові Петру Порошенку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ про це під час візиту до США заявила Ірина Венедіктова.

"Майже два роки як я - генеральний прокурор, і два роки я чую про нові підозри (колишнім президентам – ред.). Будуть вони (підозри – ред.), чи не будуть – я прокоментую, коли матиму якісь процесуальні рішення. На сьогодні таких процесуальних рішень немає", - зазначила Венедіктова.

Вона підтвердила, що бачила повідомлення в українських ЗМІ, які посилалися на заяву колишнього заступника генпрокурора Віктора Трепака. Він стверджував, що Офіс генпрокурора може пред’явити підозру експрезиденту Петрові Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

"Я бачила те, що було написано у ЗМІ, але насправді коментувала особа, яка вже не працює в ОГП більш як півтора року. Тому краще, мабуть, він прокоментує далі, що він мав на увазі, і звідки у нього така інформація",- зауважила генпрокурор.

Нагадаємо, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

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