Втягнувши США у діалог Путін намагається повернутись до "клубу великих держав", звідки його "попросили" після окупації Криму, - "слуга народу" Чернєв

Головним результатом зустрічі лідерів США та Росії стало розуміння всіма сторонами того факту, що на даному етапі реалізувати військовим шляхом свої геополітичні амбіції у Путіна не вийде.

Про це в матеріалі Цензор.НЕТ "Україна між Байденом та Путіним: чого нам очікувати після перемовин? Відповідають українські політики і дипломати" заявив нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

За словами парламентаря, в ході підготовки до переговорів уперше за багато років ми могли спостерігати беспрецедентну єдність колективного Заходу, яка останнім часом піддавалася сумніву.

"Тим не менше, судячи з усього, задоволеними залишилися обидві сторони. Байден зміг довести критикам свою здатність жорстко вести переговори та продавлювати свою позицію. Зі свого боку Путін зумів витягнути США на діалог, який він буде намагатися зробити постійним, зокрема і за рахунок ескалації ситуації на Сході України в моменти, коли він буде помічати, що його почали забувати", - зазначив Чернєв.

Нардеп додав, що Путін розраховує, що втягнувши США у постійний діалог "про долю світу" він не тільки повернеться до клубу великих держав, звідки його попросили після анексії Криму, але й стане на рівень з Байденом та Сі Цзінпінем.

Також Чернєв зазначив, що Путін хоче зруйнувати єдність у лавах НАТО та добитися розколу, коли одні країни будуть погоджуватися з його аргументами, а інші ні.

"З іншого він розраховує, що якщо висунути на порожньому місці максимальні вимоги, то так само на рівному місці можна отримати від Заходу хоча б якісь поступки, наприклад, у питанні зняття санкцій чи їх не введення, зокрема і щодо Північного потоку-2", - вважає нардеп.

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