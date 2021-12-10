"Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наживо 10 грудня обговоримо:
- Чи загрожує Україні повномасштабне вторгнення Росії?
- Про Україну без України. Про що домовились Байден та Путін?
- Останній дзвінок. Чому Байден зателефонував Зеленському лише через дві доби?
- Ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" — що це означає?
- "Кроти" в Офісі Президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників?
Гості студії:
Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";
Сергій Рахманін,народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Степан Полторак, міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014);
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019);
Роман Безсмертний, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019);
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Саймон Шустер,кореспондент журналу TIME;
Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008);
Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;
Лев Шлосберг, російський політик та правозахисник.
Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.
Вони говорять, а вирішує народ.