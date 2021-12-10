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"Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією

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"Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією
У п'ятницю 10 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо можливого вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 10 грудня обговоримо:

  • Чи загрожує Україні повномасштабне вторгнення Росії?
  • Про Україну без України. Про що домовились Байден та Путін?
  • Останній дзвінок. Чому Байден зателефонував Зеленському лише через дві доби?
  • Ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" — що це означає?
  • "Кроти" в Офісі Президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників?

Гості студії:

Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";

Сергій Рахманін,народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Степан Полторак, міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014);

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019);

Роман Безсмертний, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019);

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Саймон Шустер,кореспондент журналу TIME;

Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008);

Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;

Лев Шлосберг, російський політик та правозахисник.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.

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Топ коментарі

  • Ef Df
    зграя політгеїв та медіатрупів

    всім лопати і -на фронт траншеї копати!
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Война уже идет 7 лет,Алё!
  • Привет
    Если завтра война...то шустрый савик рванет на свою виллу в Италии так что аж пятки засверкают...а все о чем они там будут звиздеть...то все фигня...
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