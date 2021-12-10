"Якщо завтра війна": на "Свободі слова Савіка Шустера" говоритимуть про можливу війну з Росією

У п'ятницю 10 грудня о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ситуацію навколо можливого вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наживо 10 грудня обговоримо:

Чи загрожує Україні повномасштабне вторгнення Росії?

Про Україну без України. Про що домовились Байден та Путін?

Останній дзвінок. Чому Байден зателефонував Зеленському лише через дві доби?

Ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" — що це означає?

"Кроти" в Офісі Президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників?

Гості студії:

Петро Порошенко, президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";

Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - за життя";

Сергій Рахманін,народний депутат, "Голос", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Степан Полторак, міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014);

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019);

Роман Безсмертний, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019);

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Саймон Шустер,кореспондент журналу TIME;

Заза Гогава, командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008);

Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;

Лев Шлосберг, російський політик та правозахисник.

Обговоримо актуальні теми з гостями у "Свободі слова Савіка Шустера" цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Вони говорять, а вирішує народ.