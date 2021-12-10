18% шукачів роботи за кордоном мають справу з шахраями або не перевіряють роботодавців, - експерт

За статистикою, 18% шукачів роботи мають справу з шахраями або не перевіряють роботодавців.

Знайти роботу за кордоном та адаптуватися у чужій країні після приїзду – для багатьох українців це нагадує ризиковану гру в рулетку. Тільки на першому етапі – пошуку вакансії – 18% шукачів мають справу з шахраями або просто не перевіряють роботодавців, свідчить дослідження, проведене на замовлення асоціації компаній з працевлаштування за кордоном. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Приїхати за кордон і бути обманутим, залишитися без заробітної платні, грошей і так далі. Це страх, який найчастіше супроводжує людей, які їдуть до Польщі. І так, не будемо приховувати, що такі ситуації часом мають місце. Щодо другого страху - це попасти до роботодавця, який не коректно веде документи. І потім заробітчани стикаються з тим, що не можуть оформити потрібні документи", - розповідає Анна Джоболда, директор Департаменту рекрутації компанії Gremi Personal.

Фахівці ринку праці у Польщі дивуються: українців не зупиняє навіть той факт, що шахраї пропонують захмарну оплату, яка не відповідає низькій кваліфікації позивача.

Анна Джоболда пояснює: "Чуємо від них: "Я бачив таке ж оголошення, але на вищу ставку". Вони їдуть там, де їм обіцяють. Але через деякий час повертаються до нас, бо зіштовхнулися там або з невиплатою зарплатні, або з тим, що їм некоректно вели документацію і потім вони не змогли продовжити своє перебування на території Польщі".