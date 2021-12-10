Командування ЗС РФ активізувало в ОРДЛО заходи з комплектування особовим складом 1 та 2 АК, - розвідка
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.
"Противником розгорнуто роботу агітаційних груп (агітаторів) від військових частин окупаційних військ, розповсюджуються спеціальні пропагандистські матеріали (брошури, рекламні оголошення, листівки тощо), здійснюється масова розсилка агітаційних СМС-повідомлень. Водночас окупантами до 25 грудня введено тимчасове зниження вимог до кандидатів на військову службу щодо стану здоров’я, судимості, наявності реєстраційних документів та документів, що посвідчують особу, виданих окупаційними адміністраціями", - повідомили у розвідці.
Крім того, за даними ГУР, окупаційне командування посилює тиск на військовослужбовців, які не бажають продовжувати контракти і планують звільнення з військової служби, створює умови щодо їх утримання, у тому числі затягуванням розгляду рапортів, затримкою розрахункових виплат, неповерненням особистих документів, які зберігаються в штабах військових частин.